COD Modern Warfare 3: picco di traffico internet in UK, superiore al lancio di Fortnite OG

Nell'accesso anticipato alla Campagna di COD Modern Warfare 3 e nella successiva fase che ha accompagnato il lancio ufficiale del kolossal sparatutto di Activision, i maggiori provider di servizi internet del Regno Unito hanno registrato dei picchi record nel traffico online.

In una nota condivisa da provider come EE, BT e Virgin Media O2, le aziende più importanti e con il maggior numero di utenti del Regno Unito hanno riferito che il pre-load e la fase di lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 hanno messo sotto stress l'intera infrastruttura di rete.

I curatori dei social di Virgin Media O2, ad esempio, svelano che nella sola giornata di mercoledì 8 novembre, ossia nel pieno della fase di pre-load di COD Modern Warfare 3, la propria rete a banda larga ha raggiunto e superato il picco dei 25 terabyte al secondo (più precisamente, 25,1 TBps nella fascia oraria dalle ore 20 alle 22:00).

Sempre da Virgin Media O2 apprendiamo che il picco di traffico osservato è stato superiore del 22% rispetto alla media registrata per il lancio da record della Stagione OG di Fortnite, secondo solo a quello raggiunto il 15 febbraio dalla partita di Premier League tra Arsenal e Manchester City. A determinare questo aumento esponenziale del traffico di rete nel Regno Unito è stato sia l'entusiasmo della community per l'arrivo sul mercato del nuovo FPS di Activision che le enormi dimensioni del file d'installazione di COD Modern Warfare 3: un fattore, quest'ultimo, che ha certamente influito sul volume totale del traffico di rete segnalato dai provider internet UK.