COD Modern Warfare 3: si potranno usare tutte le armi e gli accessori di MW2?

Come ormai ben saprete, Activision ha confermato che molti contenuti di Call of Duty Modern Warfare 2 verranno trasferiti in Modern Warfare 3. Ma tale discorso vale per ogni singola arma ed accessorio del vecchio capitolo della serie di sparatutto in prima persona?

Stando alle più recenti dichiarazioni degli sviluppatori, che hanno spiegato nel dettaglio il funzionamento di questo particolare aspetto del gioco, ogni singola arma con i relativi accessori sarà utilizzabile in Modern Warfare 3.

Questo significa che tutte le bocche da fuoco e le armi corpo a corpo che avete sbloccato fino ad oggi potranno essere utilizzate senza alcun tipo di limitazione anche in MW3 con tanto di accessori. Il livello di ogni strumento di morte verrà mantenuto e l’unico impedimento riguarderà le sfide per sbloccare le armi: queste potranno infatti essere portate a termine solo ed esclusivamente in MW2.

Per quello che riguarda invece le armi messe a disposizione dei giocatori per un periodo di tempo limitato ed ora non più disponibili, queste non potranno essere sbloccate in alcun modo da chi non le ha ottenute durante gli eventi.

Insomma, se siete giocatori accaniti del multiplayer, vi suggeriamo di iniziare a prepararvi sbloccando ogni singolo fucile e relativi accessori per avere la meglio sugli avversari che non faranno altrettanto.

