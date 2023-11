COD Modern Warfare 3 su PS5: un trucco permette di giocare il multiplayer in anticipo

State morendo dalla voglia di giocare il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3? Sappiate allora che esiste un pratico trucchetto che consente agli utenti PlayStation 5 di avviare una partita prima dell'uscita ufficiale.

Al centro di questo trucco c'è la scheda delle Attività, una funzionalità esclusiva di PlayStation 5. I giocatori non devono fare altro che accendere la console di ultima generazione Sony, posizionare il cursore sull'icona del gioco e poi scorrere verso il basso per visualizzare le Attività. Se siete fortunati, l'ultima di queste tabelle è proprio quella del multiplayer classico e ha come immagine quella di Rust, la celebre mappa della serie Activision. Premete il tasto Quadrato e, come per magia, il gioco verrà avviato e vi ritroverete nella lobby del multiplayer.

Occorre precisare che questo trucco non vale per tutti, visto che alcuni utenti possono visualizzare esclusivamente le Attività della campagna single player e non quelle del multiplayer. In questo caso, però, è possibile farsi invitare dai giocatori che sono entrati nella lobby per aggirare questa limitazione. Il sistema dell'invito vale anche per gli utenti Xbox e PC, che possono sfruttare l'invito per accedere al multiplayer in anticipo.

Esistono anche altri trucchi relativi al cambio della regione dell'account Activision, ma vi sconsigliamo di seguirli per evitare conseguenze nel caso in cui la software house dovesse decidere di bannare gli utenti che li utilizzano.

In attesa che il gioco venga sbloccato per tutti, vi ricordiamo che Activision ha annunciato la regale skin di Burger King per Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone.