COD Modern Warfare 3: quando e come partecipare all'evento Assedio Shadow in Warzone 2

Manca ormai pochissimo al reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, il cui primo trailer verrà trasmesso all’interno di Call of Duty Warzone 2.0 al termine di un evento a tempo limitato che prende il nome di Assedio Shadow. Scopriamo insieme quando e come partecipare all’evento di MW3.

Il primo step per poter prendere parte all’Assedio Shadow consiste nell’avere installato Call of Duty Warzone 2.0 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oppure Xbox Series X|S. Assicuratevi inoltre di avviare il gioco poco prima dell’evento (possibilmente qualche ora prima), così da essere sicuri di avere l’ultima versione e, in caso contrario, procedere con il download e l’installazione della patch, processo che potrebbe richiedere un po’ in base al dispositivo utilizzato.

Ora che è tutto pronto per il grande evento, non resta altro da fare che aspettare le ore 18:30 del fuso orario italiano di giovedì 17 agosto 2023, momento esatto in cui la playlist Assedio Shadow - già visibile nella home del battle royale gratis - verrà sbloccata per tutti i giocatori. Occorre precisare che la playlist sarà disponibile un’ora prima rispetto all’effettivo inizio dell’evento in game, che avrà il via solo alle ore 19:30 italiane.

In ogni caso vi sconsigliamo di attendere fino all’ultimo minuto, poiché i server dovranno gestire un numero di giocatori davvero elevato e, come accade spesso e volentieri in questi casi, non escludiamo che chi arriverà a ridosso dell’inizio dell’evento rischi di perderselo a causa di errori in fase di matchmaking. Sarebbe quindi preferibile entrare in gioco alle 18:31, approfittando anche del bonus ai punti esperienza, che vi farà guadagnare qualche livello del pass in attesa del reveal.

Ma cosa succederà alle 19:30? Al momento sappiamo solo che ci sarà un assalto aereo a Zaya Observatory, punto d’interesse occupato dal gruppo Konni. Sappiate però che al momento esatto in cui inizierà l’Assedio Shadow vi verranno fornite istruzioni più precise in game, proprio come accadde lo scorso anno. Una volta che l’obiettivo verrà portato a termine, verrà trasmesso a schermo il tanto atteso trailer di Call of Duty Modern Warfare 3 e, con tutta probabilità, verranno anche aperti i preorder.