CoD Modern Warfare 3: ecco quando ci sarà l'evento d'annuncio in Warzone 2

Come ormai avviene da alcuni da anni, Activision sceglie di annunciare la prossima iterazione della serie di Call of Duty direttamente all'interno del mondo di Warzone. Tramite i suoi profili social, il publisher ha svelato la data in cui assisteremo al reveal di Call of Duty Modern Warfare 3, atteso il 10 novembre di quest'anno.

Come potete osservare tramite il post che vi abbiamo riportato più in basso, il reveal di Call of Duty Modern Warfare 3 si terrà il il 17 agosto. I giocatori potranno immergersi in maniera interattiva all'interno dell'evento all'interno di Call of Duty Warzone 2.0, che dedicherà una porzione della mappa di Al Mazrah all'annuncio del nuovo capitolo premium della serie sparatutto.

Il post di Activision invita gli utenti a contattare il numero +12029183022 per "ricevere messaggi di marketing automatico di Activision". Come confermato dalla redazione di Mp1st, il numero è effettivamente funzionante ed è possibile ricevere "informazioni sensibili" interagendoci tramite messaggi (vi sconsigliamo di farlo in quanto trattasi di un numero estero e considerando che "potrebbero essere applicate tariffe per SMS e dati" come specificato dal post). Il dettaglio più rilevante che possiamo ottenere è la posizione dell'area Dome di Al Mazrah, che quindi si candida per fare da palcoscenico al reveal del gioco.



A breve arriverà anche il trailer dedicato a Makarov, personaggio storico di Modern Warfare che si prepara a tornare in scena.