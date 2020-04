COD Modern Warfare 3 Remastered, annuncio in arrivo: lo afferma noto Insider

In seguito alla pubblicazione a sorpresa della versione rimasterizzata della Campagna di COD Modern Warfare 2, sono emersi in rete diversi rumor legati ad un'imminente uscita di COD Modern Warfare 3 Remastered.

Sino ad ora, tali indiscrezioni non hanno trovato alcun tipo di conferma ufficiale, ma nuove voci di corridoio sono attualmente in circolo. A diffonderle è nientemeno che l'utente The Gaming Revolution, ormai più che noto all'interno della community di Call of Duty. Nel corso delle ultime settimane, quest'ultimo ha infatti correttamente anticipato la pubblicazione di COD: Warzone e l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Per tale ragione, un nuovo video pubblicato dall'insider sul proprio Canale YouTube ha attirato immediatamente l'attenzione da parte del pubblico. Secondo quanti riferito da quest'ultimo, anche Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered sarebbe effettivamente in dirittura di arrivo, animato dal medesimo engine di COD: Modern Warfare e COD: Modern Warfare 2 Remastered. Il gioco sarebbe pronto in verità sin dal 2018, ma considerazioni legate a eventi di cronaca statunitensi avrebbero spinto Activision a posticiparne il lancio. La Campagna di COD Modern Warfare 3 dovrebbe approdare su PS4 come esclusiva temporale della durata di un mese, con un annuncio che The Gaming Revolution ipotizza come molto vicino.



In attesa di eventuali conferme o smentite, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di COD: Modern Warfare 2 Remastered.