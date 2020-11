COD Modern Warfare 3, Remastered per la campagna? Ancora rumor

Negli ultimi anni, le produzioni legate all'IP di Call of Duty sono state particolarmente numerose. Accanto alle tradizionali iterazioni annuali della saga shooter, Activision ha infatti collocato ulteriori titoli.

Oltre al nuovo Call of Duty: Modern Warfare, nel 2019, e al recente Call of Duty: Black Ops Cold War, il mercato videoludico ha così accolto anche il battle royale free to play di Call of Duty: Warzone, ma non solo. La serie Modern Warfare ha infatti conosciuto una nuova primavera, con l'esordio delle versioni rimasterizzate del primo COD: Modern Warfare, nel 2016, e di COD: Modern Warfare 2, nel marzo di quest'anno. Il piano di pubblicazioni potrebbe tuttavia non essersi ancora esaurito.

Dalle pagine dell'account Twitter "ModernWarzone", nota fonte di indiscrezioni legate alla serie shooter, riprendono infatti quota i rumor sul ritorno di COD: Modern Warfare 3 in versione rimasterizzata. Diffusisi inizialmente nel mese di marzo, le voci di corridoio su di una Remastered di Call of Duty: Modern Warfare 3 tornano a circolare tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news. L'insider ModernWarzone sostiene in particolare che sia in lavorazione un rifacimento della campagna di COD: Modern Warfare 3, esordito in origine sul mercato videoludico nel corso del 2012. Al momento, tuttavia, non sussiste alcuna conferma ufficiale in merito.