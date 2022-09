COD Modern Warfare 3 Remastered esiste davvero? La campagna è pronta, dice un insider

Dopo aver visto le versioni remastered relative alle Campagne dei primi due episodi, molti giocatori si aspettavano un analogo trattamento anche per la modalità single player di Call of Duty Modern Warfare 3, ultimo atto della trilogia originale di Infinity Ward pubblicato nel novembre del 2011.

Nel 2021, tuttavia, Activision ha negato l'esistenza di COD Modern Warfare 3 Remastered e mettendo quindi a tacere tutte le voci di corridoio in merito all'esistenza del progetto. Non a caso, dopo tali dichiarazioni, di un ritorno di MW3 non si è più parlato. O Almeno fino ad ora. Stando a quanto scoperto dall'insider TheGhostOfHope, che in passato ha già fornito anticipazioni corrette sul famoso franchise bellico, una sua fonte gli avrebbe confermato l'effettiva esistenza di COD Modern Warfare 3 Remastered e che, anzi, la Campagna sarebbe già completa.

"MW3 Campaign Remastered non è stato cancellato come riportato in precedenza. E' completo ed in stand-by, in attesa del momento giusto per essere pubblicato", queste le parole che la fonte avrebbe riferito a TheGhostOfHope, riportare in un suo post su Twitter. Chiaramente si tratta d'informazioni da prendere con il beneficio del dubbio, soprattutto considerando come Activision sia stata categorica nel definire inesistente un rifacimento anche del terzo episodio della vecchia trilogia di Modern Warfare.

Per adesso la priorità è il moderno COD Modern Warfare 2 in uscita il 28 ottobre 2022, ma non è da escludere che eventuali novità sulla Remastered del terzo episodio originale possano arrivare in seguito, se effettivamente esiste.