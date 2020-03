COD Modern Warfare 3 Remastered in sviluppo: nuovo rumor sulla serie Call of Duty

Continuano a circolare senza sosta indiscrezioni legata al futuro della nota serie shooter di Activison, con rumor che vorrebbero vecchi capitoli pronti a tornare in versione rimasterizzata.

In seguito a diversi avvistamenti correlati ad una possibile Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered e all'emergere di rumor che vorrebbero addirittura l'uscita del gioco come decisamente imminente, si inizia a discutere di un'ulteriore voce di corridoio. Ad accendere la scintilla è l'utente Twitter The Gaming Revolution, insider relativamente noto all'interno della community di appassionati di COD.

Quest'ultimo, come potete verificare direttamente in calce a questa news, ha pubblicato un cinguettio decisamente intrigante. Al suo interno, infatti, si riporta di come una Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered sia in sviluppo presso Activision da ormai diverso tempo. L'utente non sembra tuttavia essere in possesso di presunte informazioni legate al periodo di presentazione e/o pubblicazione del gioco. Nessun accenno nemmeno alle piattaforme supportate.



Inutile dire che, al momento, non vi è assolutamente nulla di confermato in merito ad un ritorno di COD: Modern Warfare 3. Per scoprire se i numerosi rumor circolati in rete sono corretti non resta dunqe che attendere: le più recenti indiscrezioni vorrebbero l'uscita di COD Mondern Warfare 2 Remastered molto vicina.