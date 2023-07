COD Modern Warfare 3: il reveal avverrà in Warzone 2 a breve

Come ormai ben saprete, Activision ha svelato che il titolo del prossimoCall of Duty sarà Modern Warfare 3. A distanza di qualche ora dall'annuncio, l'azienda ha anche parlato delle modalità attraverso le quali verrà mostrato il primo trailer.

Stando a quanto dichiarato tramite i canali social ufficiali dello sparatutto in prima persona, l'annuncio avverrà sotto forma di evento a tempo limitato all'interno di Call of Duty Warzone 2.0, il battle royale gratuito disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam e Battle.net). Per quello che riguarda invece la finestra temporale in cui si terrà l'evento, è stato confermato che bisognerà attendere la Stagione 5: sembra quindi che gli insider avevano ragione ed assisteremo al reveal del titolo nella prima metà di agosto 2023.

Per chi non lo sapesse, è da poco iniziata la Stagione 4 Furiosa che ha introdotto le skin di The Boys e manca ancora qualche settimana alla Stagione 5, che dovrebbe essere la penultima prima dell'uscita del nuovo capitolo.

Vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è stato dichiarato dalla stessa Activision che operatori, armi e bundle si potranno trasferire da Call of Duty Modern Warfare 2 a COD MW3. In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale su tutti i dettagli e i rumor emersi di recente a tema Call of Duty Modern Warfare 3.