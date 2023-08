COD Modern Warfare 3, il reveal sarà in Warzone: data e orario per l'evento Assedio Shadow

Mancano pochi giorni al reveal ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare III, con Activision pronta ad alzare il sipario sulla nuova iterazione della sua celebre saga shooter.

Il colosso videoludico aveva già fissato l'appuntamento al prossimo giovedì 17 agosto, ma ora arrivano tutti i dettagli. La presentazione di Call of Duty: Modern Warfare III sarà legata a un evento a tempo limitato in programma all'interno di COD: Warzone 2.0. A partire dalle ore 18:30 del fuso orario nostrano, tutti gli appassionati della serie sono invitati a fare il proprio ingresso nel battle royale e a formare delle squadre composte da quattro giocatori. In questa fase, sarà possibile aggiudicarsi PE doppi, in attesa dell'appuntamento con il capitano Price.



Il reveal di COD: Modern Warfare III prenderà poi il via poco più tardi, alle ore 19:30 in punto. Il tutto coinciderà con l'avvio di un evento a tempo limitato all'interno di Warzone 2.0. Battezzato Assedio Shadow, quest'ultimo consisterà in un assalto aereo allo Zaya Observatory, occupato dal gruppo Konni. I giocatori dovranno mettere al sicuro le armi chimiche prima che sia troppo tardi, per ottenere numerose ricompense, tra cui una nuova arma di base, da sfruttare in Warzone, Modern Warfare II e Modern Warfare III. A tal proposito, ricordiamo che Activision ha da poco illustrato il programma Carry Forward di COD, grazie al quale sarà possibile conservare armi, skin e operatori già sbloccati anche nel nuovo capitolo della serie.