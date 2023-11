COD Modern Warfare 3: ricordate la mappa Terminal? Eccola nella sua nuova versione

Originariamente apparsa in Call of Duty Modern Warfare 2 (2009) sia nella campagna single player che nella modalità multigiocatore online, Terminal si prepara a fare il suo ritorno anche in Call of Duty Modern Warfare 3, nuova incarnazione dello sparatutto in prima persona di Activision ormai prossimo all'uscita.

Terminal è indubbiamente una delle mappe più iconiche per i fan di Call of Duty, avendo fatto da scenario a "Niente Russo", a sua volta una delle missioni più memorabili della campagna di Modern Warfare 2 (2009) e di tutta la serie di appartenenza. Terminal diventò particolarmente amata anche dai frequentatori delle modalità multiplayer online, tanto che venne riproposta in Call of Duty Modern Warfare 3 (2011), Call of Duty Online, Call of Duty Infinite Warfare e Call of Duty Mobile.

Tramite il post che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, possiamo ora dare uno sguardo alla più recente versione di Terminal, ovvero quella che apparirà all'interno di Call of Duty Modern Warfare 3. Come potete osservare, il design, il layout e la disposizione degli elementi sembrano essere rimasti pressoché identici, ma ovviamente il livello di dettaglio e la qualità visiva generale sono notevolmente migliorati grazie all'impiego dei tool tecnologici più reenti da parte di Sledgehammer Games e di tutti gli studi di Activision coinvolti nello sviluppo.

In attesa del debutto in programma l'8 novembre su PC e console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo al nostro riassunto di Call of Duty Modern Warfare e Modern Warfare 2 per prepararvi al meglio al ritorno dello sparatutto bellico targato Activision.