COD Modern Warfare 3 è in sconto anche in Italia su Xbox e PlayStation, ma per poco tempo

I saldi per il Black Friday USA di COD Modern Warfare 3 coinvolgono anche l'Italia: il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision è ufficialmente in sconto anche su PlayStation Store e Microsoft Store per PS4, PS5 e console Xbox di questa e della passata generazione.

I negozi digitali di Sony e Microsoft segnalano infatti la nuova promozione dedicata al Bundle Cross-Gen di COD Modern Warfare 3, l'edizione digitale che include le versioni PS4-PlayStation 5 e Xbox One-Series X|S oltre ai contenuti aggiuntivi del Pacchetto Operatore Soap e della Skin Operatore Ghost Zombi da utilizzare anche nel multiplayer di COD Modern Warfare 2 nella dimensione battle royale di Call of Duty Warzone.

Sia su Microsoft Store che su PS Store, l'edizione digitale del bundle Cross-Gen di Call of Duty Modern Warfare 3 viene proposta all'utenza Xbox e PlayStation al prezzo di 67,99 euro, in sconto del 15% rispetto al prezzo di listino abituale di 79,99 euro.

L'offerta lanciata da Activision in occasione del Black Friday è già attiva su entrambi gli store e lo sarà fino alle ore 00:59 italiane di sabato 25 novembre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento per i vent'anni della serie di COD con la classifica dei videogiochi di Call of Duty dal peggiore al migliore.