COD Modern Warfare 3: nel secondo weekend di Beta arrivano nuove mappe e modalità

Si è ormai concluso il primo weekend con la Beta di Call of Duty Modern Warfare 3 e, in vista del secondo round, sono stati annunciati i contenuti aggiuntivi che verranno introdotti nel corso del secondo ed ultimo fine settimana di prova del multiplayer.

Nel prossimo fine settimana, che permetterà anche ai giocatori PC e Xbox di testare le qualità dello sparatutto in soggettiva, gli utenti potranno prendere parte a match nella riedizione della mappa Highrise per quello che riguarda i 6 contro 6 e Orlov Military Base per la modalità Guerra Terrestre. Ma non è finita qui, poiché oltre alle playlist Moshpit e Guerra Terrestre ne verrà introdotta anche una terza dedicata alle modalità più competitive: sarà possibile prendere parte a match in Cerca & Distruggi e Cutthroat, modalità inedita di Call of Duty Modern Warfare 3 che consiste in una variante di Scontro (Gunfight nella versione inglese).

Vi ricordiamo che dal 12 ottobre alle ore 19:00 fino al 13 ottobre alla stessa ora la Beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation, invece gli utenti PC e Xbox potranno giocare esclusivamente se hanno un codice. Dal 14 ottobre alle ore 19:00 fino al 16 ottobre alle ore 19:00 potranno invece giocare tutti senza limitazioni.

