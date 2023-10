COD Modern Warfare 3: un semaforo sta spaventando i giocatori della Beta

Come vi abbiamo detto nella nostra prova della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3, Sledgehammer Games ha riprodotto fedelmente le vecchie mappe di MW2 nella struttura, ma ne ha modificato in maniera sensibile l'estetica. A tal proposito, una delle novità di Favela sembra non piacere ai giocatori.

In un angolo della mappa molto frequentato, il team di sviluppo ha pensato bene di inserire un semaforo la cui luce è bloccata sul colore rosso. Come potete facilmente immaginare, chi percorre la strada verso il semaforo dal fondo della lunga discesa viene spesso e volentieri ingannato del pallino rosso, che nella fretta del momento viene confuso con l'indicatore ben visibile sulla testa del nemico.

Tra chi ci scherza su e chi - giustamente - chiede agli sviluppatori una piccola modifica alla mappa, sui social sono in molti ad aver parlato dell'argomento. A questo punto bisognerà capire se Sledgehammer Games deciderà di tenere il punto e non apportare variazioni alla storica arena dello sparatutto o se accontentare i fan e magari rendere verde o gialla la luce del semaforo per evitare fastidi.

In attesa di scoprire se qualcosa cambierà già nel secondo weekend di prova, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare tutte le ricompense gratis della Beta di Call of Duty Modern Warfare 3.