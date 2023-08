COD Modern Warfare 3: un primo sguardo alla Campagna nell'evento della Gamescom

Dopo la conferma del gameplay di Black Myth Wukong alla Gamescom, come pure di Alan Wake 2 e di altri videogiochi destinati ad approdare su PC e console nei prossimi mesi, il programma dell'Opening Night Live 2023 si arricchisce ulteriormente con l'annuncio della World Premiere della Campagna di COD Modern Warfare 3.

Nel corso della kermesse videoludica organizzata e presentata da Geoff Keighley, i ragazzi di Sledgehammer Games (e delle tante software house di Activision impegnate nello sviluppo del nuovo MW3) ci tufferanno nelle atmosfere esplosive della campagna principale del prossimo, atteso capitolo della serie sparatutto di Call of Duty.

La World Premiere di COD Modern Warfare 3 sarà quindi l'occasione ideale per scoprire gli interventi compiuti dagli sviluppatori di Activision per evolvere e arricchire l'esperienza grafica, ludica, narrativa e contenutistica della Campagna, accessibile sin dal lancio dell'FPS previsto per il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'appuntamento con l'Opening Night Live della Gamescom 2023, in diretta su Everyeye, è previsto per la sera del 22 agosto: l'evento principale avrà inizio alle ore 20:00 italiane, ma la nostra redazione sarà online con buon anticipo per rispondere su Twitch alle vostre domande, condividere le proprie aspettative e scambiare quattro chiacchiere con la community sugli ultimi rumor rimbalzati in rete.