COD Modern Warfare 3: Shipment sta per tornare con una playlist speciale

Una novità molto interessante di Call of Duty Modern Warfare 3 consiste nella presenza del menu principale di una serie di riquadri che permettono di scoprire quali saranno le playlist delle prossime settimane. A tal proposito, una di quelle in arrivo segnerà il ritorno di una mappa molto amata dai fan.

Tra poco meno di una settimana, gli appassionati dello sparatutto in prima persona potranno sbizzarrirsi in una playlist che prende il nome di Rustment 24/7 che, come avrete già intuito, alternerà le varie modalità classiche 6vs6 all'interno di Rust e Shipment. Sembra quindi che sia giunto il momento di giocare nell'amatissima mappa anche nel nuovo capitolo della serie Activision.

Per chi non lo sapesse, Shipment è una mappa dalle dimensioni molto ridotte e che, per tale motivo, permette di giocare partite molto frenetiche e di fare tantissime eliminazioni. Non è un caso se tale arena viene utilizzata moltissimo per il completamento delle complesse sfide che consentono di ottenere le mimetiche più rare, le quali richiedono decine e decine di uccisioni.

Chi non volesse giocare in queste mappe potrà cimentarsi anche in Highrise 24/7, seconda playlist speciale della prossima settimana che si focalizzerà sulla mappa ambientata sul tetto di un grattacielo.

