COD Modern Warfare 3 Stagione 1 Reloaded: uno sguardo ravvicinato alla mappa di Rio

Activision ha dato il via alla Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 3, iniziata nel pomeriggio del 17 gennaio 2024 alle ore 18:00. Per l'occasione il multiplayer dell'FPS bellico di Sledgehammer Games si è arricchito con una nuova mappa, Rio.

Pensato appositamente per le battaglie a squadre 6 contro 6, il nostro scenario brasiliano viene mostrato nel dettaglio da Activision attraverso un breve trailer che ci offre una panoramica generale della mappa e della sua caratterizzazione. L'area ambientata a Rio, teatro delle frenetiche battaglie multigiocatore a squadre e perfetta per gli scontri ravvicinati date le sue dimensioni, ci porta a combattere in più scenari differenti, dalla strada principale fino al centro commerciale, passando infine per un mercato con tanto di garage al suo fianco.

Si tratta dunque di una mappa piuttosto variegata che alterna scenari in ambienti chiusi con aree all'aperto, lasciando così ai giocatori ed i loro compagni di squadra tutto lo spazio necessario per elaborare strategie efficaci in combattimento. Stagione 1 Reloaded a parte, già si guarda ai possibili futuri contenuti per l'ultimo episodio di Call of Duty: un leak ha anticipato l'evento crossover tra COD e Mortal Kombat che dovrebbe essere al centro della futura Stagione 2.