COD Modern Warfare 3: edizioni e bonus preordine, c'è la campagna in Accesso Anticipato

A meno di ventiquattrore dalla presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3, destinata ad avere luogo direttamente all'interno del free-to-play Call of Duty Warzone 2.0, sono trapelate in rete le edizioni del gioco e i bonus preordine inclusi.

Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 si sono aggiornati e addobbati a festa in vista del grande evento. Peccato che si siano anche involontariamente trasformati in veicoli di informazioni che sarebbero dovute rimanere segrete fino a domani.

Quando iniziano i preordini?

Analizzando i file di gioco, i data miner hanno innanzitutto scoperto che i preordini di Call of Duty: Modern Warfare 3 prenderanno il via domani 17 agosto immediatamente dopo la conclusione della presentazione in Warzone 2.0. La Playlist dell'evento, denominato Assedio Shadow, aprirà i battenti alle 18:30, mentre l'evento vero e proprio prenderà il via alle 19:30.

Quali sono le edizioni di COD Modern Warfare 3?

Similmente a quanto già accaduto con Call of Duty Modern Warfare 2, saranno tre le edizioni prenotabili: l'Edizione Standard (solo su PC), il Cross-Gen Bundle (PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One) e l'Edizione Cassaforte (tutte le piattaforme).

L'Edizione Cassaforte, anche nota come Vault Edition in lingua originale, includerà il gioco base, il Nemesis Operator Pack (con le skin Operatore di Price, Ghost, Warden e Makarov), due armi Vault (nuova tipologia di armi dotate di 50+ accessori già sbloccati), la Stagione 1 Blackcell con 50 tier già sbloccati e il Soap Operator Pack (utilizzabile immediatamente in Modern Warfare 2 e Warzone 2.0).

I prezzi non sono ancora stati svelati, ma ipotizziamo 69,99 euro per la Standard Edition per PC, 79,99 euro per il Cross-Gen Bundle per console, 99,99 euro per l'Edizione Cassaforte per PC e 109,99 euro per l'Edizione Cassaforte per console.

Quali sono i bonus preordine?

Coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi delle edizioni otterranno l'accesso anticipato all'Open Beta e la possibilità di giocare la campagna con una settimana d'anticipo.

La date dell'Open Beta non sono ancora state rivelate ufficialmente, mentre l'inizio dell'Accesso Anticipato della campagna può essere fissato al 3 novembre, dal momento che l'uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3 è prevista per il 10 novembre 2023