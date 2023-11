COD Modern Warfare 3: svelato l'elenco completo delle armi primarie presenti nel gioco

Siamo ormai vicinissimi al debutto di Call of Duty Modern Warfare 3 e, in attesa che Activision renda disponibili per tutti il multiplayer classico e la modalità Zombies, qualcuno ha diffuso sui social la lista completa delle armi da fuoco che occupano lo slot primario. Scopriamole tutte.

Fucili d'assalto

SVA 545

MTZ-556

Holger 556

MCW

DG-58

FR 5.56

Fucili da battaglia

BAS-B

Sidewinder

MTZ-762

Mitragliette (SMG)

Striker

WSP Swarm

AMR9

WSP-9

Rival-9

Striker 9

Fucili a canna liscia (Shotgun)

Lockwood 680

Haymaker

Riveter

Mitragliatrici leggere (LMG)

Pulemyot 762

DG-58 LSW

Holger 26

Bruen Mk9

TAQ Eradicator

Fucili tattici

KVO Enforcer

MCW 6.8

DM56

MTZ Interceptor

Fucili di precisione

KATT-ARM

Longbow

KV Inhibitor

Ovviamente questa è solo una piccola parte dell'arsenale presente nella versione finale dello sparatutto in prima persona, visto che all'elenco vanno aggiunte le armi secondarie e tutte le bocche da fuoco di Call of Duty Modern Warfare 2, che verranno trasferite tramite il Carry Forward. Come se non bastasse, ad ogni stagione verranno introdotte circa tre nuove armi da sbloccare con il pass oppure completando le apposite sfide.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sull'arsenale che si potrà utilizzare sia nelle modalità competitive che in Zombies, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 3 ha la campagna più breve di sempre.