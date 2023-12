COD Modern Warfare 3: sviluppatori infastiditi dalla battuta di 'Kratos' ai Game Awards

I Game Awards 2023 continuano a far parlare di sé, purtroppo non solo per i premi, ai quali spesso e volentieri è stato dato poco spazio nonostante dovrebbero rappresentare il fine principale. A quanto pare gli sviluppatori di Call of Duty non hanno gradito particolarmente la battuta di Christopher Judge sulla campagna di Modern Warfare 3.

Dopo l'introduzione di Geoff Keighley, i Game Awards 2023 si sono aperti con la presentazione del premio Best Performance da parte di Christopher Judge, che lo aveva vinto l'anno scorso per la sua interpretazione di Kratos in God of War Ragnarok. Il momento è diventato subito virale, poiché l'attore ha scherzato dicendo che il suo discorso d'accettazione del 2022 (durato ben 8 minuti, ndr) "è stato più lungo della campagna del Call of Duty di quest'anno".

La frecciata ha generato l'ilarità in sala, ma a quanto pare non è stata particolarmente gradita dagli sviluppatori della serie Call of Duty, i quali hanno manifestato il proprio disappunto su X (ex Twitter) in vario modo. Il Senior Systems Designer Ajinkya Limaye, precedentemente al servizio di Infinity Ward, l'ha definita "divertente", ma non quanto "la metrica delle vendite che vede COD distruggere in maniera assoluta tutti i giochi di God of War (probabilmente combinati)". L'Associate Art Director Nelson Plumey, che invece lavora per Treyarch, ha invece ironizzato sul fatto che i God of War non possono contare sullo stesso engagement (e degli stessi introiti sul lungo periodo) dei giochi di Call of Duty.

Meno tagliente e più riflessiva l'Expert Engineer Darcy Sandall di Sledgehammer Games, che lo sviluppo di Modern Warfare 3 l'ha vissuto dall'interno: "Sinceramente, in quanto sviluppatori di COD, ne abbiamo sentite di peggiori. Ma non ce l'aspettiamo da uno come noi, in un evento che dovrebbe celebrare i traguardi raggiunti dall'industria nel corso di quest'anno. Specialmente dopo le informazioni sullo sviluppo che sono trapelate". Un report di Jason Schreier ha infatti descritto lo sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 3 come piuttosto travagliato, portato avanti in relativamente poco tempo e con dei periodi di crunch, condizioni che avrebbero avuto un certo peso sulla qualità finale dell'esperienza.

A proposito, giusto per completezza ricordiamo che il premio Best Performance quest'anno l'ha vinto Neil Newbon per la sua interpretazione di Astarion in Baldur's Gate 3.