COD Modern Warfare 3: la Task Force 141 entra in azione nel trailer della Campagna

Dopo aver fornito dei chiarimenti sul grande spazio occupato su SSD da COD Modern Warfare 3, Activision rimette in moto la sua macchina promozionale per immergerci nelle atmosfere della campagna principale con l'esplosivo trailer che ne accompagna il lancio in accesso anticipato.

Il filmato condiviso dal publisher statunitense, realizzato rigorosamente con scene in-engine e quindi rappresentativo del tenore grafico dell'FPS, prende spunto dal lavoro svolto dal team di Sledgehammer per concretizzare la visione creativa di questo progetto ad altissimo budget, mostrando a schermo gli aspetti più cinematografici e spettacolari delle missioni che dovremo completare per fronteggiare le forze di Makarov.

Il compito dei giocatori sarà perciò quello di aiutare John Price e gli altri membri della Task Force 141 a pacificare le aree controllate dagli sgherri al servizio del crudele Makarov, in un crescendo di emozioni (e sparatorie) che porterà i fan della serie a combattere sui molti fronti aperti dallo stesso Makarov dopo lo scoppio della terza guerra mondiale.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo filmato promozionale di Activision, cogliamo l'occasione per riproporvi l'elenco completo dei requisiti PC di COD Modern Warfare 3, dai Minimi Multiplayer agli Ultra 4K.