COD Modern Warfare 3 vi tiene compagnia questo weekend: l'online è gratis

Potrebbe non essere il miglior esponente della serie (come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di COD Modern Warfare 3), ma in ogni caso anche l'ultimo Call of Duty può essere fonte di svago ed intrattenimento grazie ai suoi contenuti online, specie se vengono anche proposti gratuitamente per un breve periodo.

Activision ha infatti annunciato un nuovo periodo di prova gratuita per il comparto multigiocatore del suo Call of Duty Modern Warfare III, previsto per il periodo compreso tra l'8 e il 12 febbraio 2024. In questo lungo fine settimana tutti i giocatori possono giocare attraverso cinque diverse modalità disponibili, nove mappe ed anche attraverso la modalità DMZ nella sua interezza. Si tratta dunque dell'occasione d'oro per sperimentare più a fondo il multiplayer online e tutto ciò che ha da offrire, cimentandosi in battaglie dall'alto tasso di coinvolgimento e spettacolarità.

Il weekend gratis ha inoltre inizio proprio quando Activision ha dato ufficialmente il via alla Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3, iniziata il 7 febbraio. Tante le novità previste dalla nuova Stagione, compresi crossover con The Walking Dead oltre a nuove mappe e contenuti inediti che attendono di essere scoperti a fondo da tutti i fan della storica serie FPS.