COD Modern Warfare 3, torna lo slide cancel? Tanti indizi da Activision

Contestualmente alla pubblicazione a sorpresa del primo teaser trailer di Call of Duty: Modern Warfare III, il team di Activision ha indirizzato ad alcuni content creator statunitensi un misterioso pacchetto.

Come potete verificare dall'unboxing che vi riportiamo in calce, l'omaggio inviato dal publisher include una selezione piuttosto peculiare di oggetti. Accanto a un paio di ciabatte hanno infatti trovato posto una lattina e a una serie di componenti elettroniche. Queste ultime, una volta assemblate, si sono rivelate essere parti di un telefono cellulare d'annata.



Ad accompagnare il tutto, gli appassionati hanno trovato un breve messaggio che - macchiato di sangue - recita: "Sono riuscito a portare via dalla prigione solamente questo. Non ho tempo di spiegare, utilizzate questi oggetti per prepararvi a ciò che sta per arrivare". Sui cellulari appena assemblati è infine giunta una ulteriore comunicazione: "Dovrai muoverti più in fretta ad Al Mazrah". La città, come noto ai giocatori di Call of Duty: Modern Warfare II, rappresenta la capitale della Repubblica di Adai, una delle location dello shooter.



Ma qual è il significato di questi bizzarri teaser? Molti dei content creator sono concordi nel ritenere la box un indizio legato al futuro ritorno dello slide canceling in Call of Duty: Modern Warfare III. La deduzione deriva dall'utilizzo delle parole inglesi utilizzate per indicare gli oggetti descritti, che, unite, sembrano appunto comporre l'espressione "slide cancel". Proprio di recente, lo slide cancel era stato rimosso da COD: Warzone 2.0, con grande dispiacere da parte della community.