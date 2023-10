COD Modern Warfare 3: il trailer del multiplayer arriverà prima dell'evento Next

Ancor prima dell'evento Call of Duty Next, Activision ha deciso che darà agli appassionati della serie un piccolo assaggio della componente multiplayer classica di Call of Duty Modern Warfare 3.

Con un breve post pubblicato sui canali social ufficiali, il colosso dell'industria videoludica ha pubblicato un link YouTube che rimanda al filmato del multiplayer, il quale verrà trasmesso per la prima volta domani, martedì 3 ottobre 2023, a partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano. Qualcuno ha analizzato la pagina in questione, scoprendo che la durata del trailer dedicato al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 sarà di poco più di due minuti. È chiaro quindi che si tratterà di una serie di sequenze che anticiperanno alcuni dei contenuti che verranno approfonditi il prossimo giovedì all'evento durante il quale scopriremo anche i dettagli sulla modalità Zombies open world e su Warzone, senza contare il reveal della data d'uscita di Call of Duty Warzone Mobile.

In attesa di poter vedere questo trailer, vi ricordiamo che proprio questa sera sono stati svelati molti dettagli sulle parti di ricambio in Call of Duty Modern Warfare 3, che andranno ad espandere le possibilità offerte dall'armaiolo.