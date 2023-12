COD Modern Warfare 3 trolla chi usa l'exploit della Ray Gun nel Multiplayer

Nei giochi della serie Call of Duty, purtroppo, bug, glitch ed exploit sono sovente all'ordine del giorno. Recentemente, ad esempio, alcuni giocatori di Modern Warfare 3 hanno scoperto un modo per utilizzare la potentissima Ray Gun della modalità Zombies all'interno del Multiplayer, ottenendo un grosso vantaggio sugli avversari.

Questo particolare exploit è emerso poco dopo il lancio della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3, finendo per stravolgere l'equilibrio di numerose partite. Data la sua immane potenza, la Ray Gun è in grado di eliminare qualsiasi avversario con un singolo colpo, donando un ingiusto vantaggio a chi ne fa uso in maniera impropria.

La notizia dell'exploit è rapidamente giunta alle orecchie degli sviluppatori di Modern Warfare 3, che hanno scelto di metterci una pezza in maniera peculiare. Piuttosto che mettere mano al codice del gioco per rimuovere l'exploit ed impedirne sul nascere la messa in atto, hanno scelto di "punire" tutti coloro che ne fanno uso. In che modo? A partire da oggi 12 dicembre tutti coloro che utilizzeranno la Ray Gun nel multiplayer finiranno per auto-danneggiarsi.

Usa "soluzione" che sa di trolling ai danni dei furbetti, ma non tutta la comunità pare essere soddisfatta, dato che alcuni avrebbero semplicemente preferito vedere l'exploit sparire. Non è detto che ciò non succeda con una delle prossime patch, ma nel frattempo questo deterrente dovrebbe dare i suoi frutti.

Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti coloro che non lo hanno ancora acquistato che questo weekend hanno la possibilità di giocare al multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3 gratis.