COD Modern Warfare 3: un trucco consente di correre da sdraiati, Sledgehammer indaga

Nonostante la tiepida accoglienza della stampa, COD Modern Warfare 3 ha raggiunto livelli di coinvolgimento record per la serie, con i giocatori che si sono buttati in massa sull'ultimo episodio della serie. Nonostante la popolarità, però, non mancano alcuni fastidiosi exploit che rischiano di compromettere il gioco online.

Nello specifico diversi utenti stanno sfruttando un trucco definito "Snake 2.0", che permette di correre anche quando si è sdraiati per terra in posizione prona. Così facendo il proprio personaggio mantiene inalterata la velocità dello scatto, risultando però molto più difficile da colpire durante le battaglie. L'exploit tecnicamente riguarderebbe la versione PC dato che per funzionare richiede l'utilizzo di mouse e tastiera, tuttavia con Call of Duty Modern Warfare III che consente il cross-play il problema affligge anche i giocatori console PlayStation e Xbox muniti di controller.

Lo sviluppatore Sledgehammer Games è comunque già al corrente della situazione e sta lavorando per trovare una soluzione: "Stiamo indagando su un exploit che permette ai giocatori di scattare anche se in posizione prona", dichiarano gli autori in un post su Twitter/X. A questo punto non resta che attendere una patch volta ad eliminare il trucco, in arrivo probabilmente già a stretto giro.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco la nostra recensione di COD Modern Warfare 3 vi rivela nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo esponente della serie Activision.