COD Modern Warfare 3: è ufficiale, la skin più odiata del gioco sta per essere rimossa

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della skin più odiata di Call of Duty Modern Warfare 3, ereditata da Warzone e MW2 grazie al Carry Forward. In seguito alle lamentele dei giocatori, il team di sviluppo ha deciso di prendere un provvedimento in merito.

Nel corso di una sessione di domande e risposte in cui gli sviluppatori di Sledgehammer Games hanno risposto alle curiosità della community, gli esponenti dello studio hanno confermato in che modo procederanno per porre fine alle lamentele scaturite dalla skin Gaia. Il costume che molti chiamano Groot (per via della somiglianza con l'eroe Marvel) e la sua variante del Battle Pass in edizione BlackCell verranno infatti rimossi dal gioco con uno dei prossimi aggiornamenti, probabilmente quello che darà il via alla Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3.

L'obiettivo della software house è quello di eliminare temporaneamente la skin e poi di reinserirla solo dopo averci lavorato sopra, così da renderla meno 'problematica'. Insomma, il costume sparirà e tornerà con qualche differenza. A questo punto sarà interessante comprendere in che modo Activision si comporterà con gli acquirenti del Battle Pass, visto che potrebbero non apprezzare la nuova estetica della skin.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sta per arrivare il primo evento di punti esperienza doppi per Call of Duty Modern Warfare 3.