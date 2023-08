COD Modern Warfare 3 si unisce alla festa: novità all'ONL della Gamescom!

Mentre un interessante avvistamento suggerisce la possibile apparizione del misterioso videogioco di Wonder Woman alla Gamescom 2023, arriva anche un'altra importante conferma per il palinsesto dell'Opening Night Live 2023.

Il team di Activision riconferma infatti la presenza di Call of Duty: Modern Warfare III alla cerimonia di apertura della fiera di Colonia. Dal palco dell'evento condotto - come da tradizione - da Geoff Keighley, gli appassionati della serie COD potranno in particolare dare una prima occhiata alla Campagna dello shooter.



Sequel diretto di Call of Duty: Modern Warfare II, il nuovo capitolo della serie farà dunque la sua apparizione all'Opening Night Live della Gamescom 2023. In vista del debutto del gioco, già fissato al prossimo 10 novembre 2023 su PC e console, Activision alza il sipario su quella che sarà la trama principale del suo nuovo titolo.

Ricordiamo che ovviamente la nostra redazione commenterà l'Opening Night Live della Gamescom 2023 in diretta sul canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento è per la serata di domani, martedì 22 agosto 2023, alle ore 20:00 in punto del fuso orario italiano. Oltre a COD: Modern Warfare III, tra i giochi già confermati troveranno spazio anche Alan Wake II, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e tanto altro ancora: non mancate!