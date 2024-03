Cod Modern Warfare 3: vediamo assieme le versioni in super offerta su Amazon

Call of Duty: Modern Warfare 3 è il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, sequel di Modern Warfare II del 2022, uscito il 10 novembre 2023 e in super offerta su Amazon anche con tanti contenuti bonus.

Nel gioco, oltre alle missioni lineari, la campagna include anche delle "Missioni di combattimento aperte", che ci permettono di raggiungere gli obiettivi scegliendo liberamente la strada da percorrere. Come nei capitoli precedenti della serie, il gioco offre molteplici modalità multigiocatore, è presente in queste modalità anche la minimappa "punto rosso", assente in Modern Warfare e Modern Warfare II, che permette ai giocatori di vedere gli avversari nella mappa quando sparano con un'arma senza silenziatore.

La versione più interessante in offerta su Amazon è la "C.O.D.E. Edition", che include il gioco in versione fisica e 3 oggetti di gioco a tema Call of Duty Endowment: (un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo arma).

L'edizione Standard del gioco è acquistabile a 55 euro per PS5 a questo link.

Nel gioco sarà inclusa anche una modalità PvE Zombies in open world, nella quale i giocatori potranno collaborare con altre persone o squadre in grandissime mappe, le più grandi mai viste in questa modalità.