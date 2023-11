COD Modern Warfare 3 Vere Leggende: come sbloccare una skin gratis e altre ricompense

Al netto di qualche piccolo problema tecnico che ne ha posticipato l'inizio, l'evento Vere Leggende di Call of Duty Modern Warfare 3 è ufficialmente iniziato e permette ai giocatori dello sparatutto di ottenere una serie di ricompense gratuite.

L'evento, che durerà poco meno di una settimana, consiste in un mini Battle Pass gratis composto da dieci diversi livelli e altrettante ricompense.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti che si possono riscattare gratuitamente:

Adesivo per le armi: si ottiene accumulando 10.000 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 10.000 Punti Esperienza durante l'evento Gettone PE Doppi della durata di 30 minuti: si ottiene accumulando 21.600 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 21.600 Punti Esperienza durante l'evento Adesivo grande per le armi: si ottiene accumulando 35.000 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 35.000 Punti Esperienza durante l'evento Gettone PE Arma Doppi della durata di 45 minuti: si ottiene accumulando 50.700 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 50.700 Punti Esperienza durante l'evento Portafortuna per le armi: si ottiene accumulando 68.800 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 68.800 Punti Esperienza durante l'evento Adesivo grande per armi: si ottiene accumulando 89.800 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 89.800 Punti Esperienza durante l'evento Emblema: si ottiene accumulando 114.100 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 114.100 Punti Esperienza durante l'evento Biglietto da visita: si ottiene accumulando 142.400 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 142.400 Punti Esperienza durante l'evento Gettone PE Battle Pass Doppi della durata di 60 minuti: si ottiene accumulando 175.200 Punti Esperienza durante l'evento

si ottiene accumulando 175.200 Punti Esperienza durante l'evento Mimetica per le armi: si ottiene accumulando 213.300 Punti Esperienza durante l'evento

Come potete notare, non ci troviamo di fronte a sfide a tempo come quelle viste nell'evento Infestazione per Halloween, poiché in questo caso non occorre fare altro che giocare nel multiplayer classico o in Zombies e accumulare XP. Chi ha acquistato il bundle a pagamento Endowment può inoltre indossare la skin Koa King di COD Modern Warfare 3, che permette di ottenere 1.000 Punti Esperienza aggiuntivi ad ogni match. Il nostro consiglio è quello di focalizzarvi sui Gettoni PE Doppi, il cui uso renderà il raggiungimento del livello finale molto più veloce, senza contare il completamento delle sfide giornaliere e settimanali del PvP e del PvE.

In attesa di scoprire se nelle prossime settimane assisteremo ad altri eventi di questo tipo, magari nel corso della Stagione 1, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come sbloccare la skin gratis più bella di Call of Duty Modern Warfare 3.