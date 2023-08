COD Modern Warfare 3 vittima di leak: Activision ironizza a suo modo

Nelle scorse ore un leak avrebbe già rivelato la keyart di COD Modern Warfare 3, anticipando così l'annuncio del nuovo episodio della serie che dovrebbe essere svelato ufficialmente da Activision nei prossimi giorni. E sebbene le anticipazioni non abbiano ricevuto conferme definitive, la compagnia si è fatta sentire a suo modo.

Attraverso Twitter, Activision si è infatti buttata sull'ironia pubblicando quella che sostiene sia "la vera keyart del gioco". Chiaramente si tratta di uno scherzo in piena regola, considerato il simpatico e semplicissimo disegnino a corredo del tweet che vuole essere una bonaria presa in giro a quanto emerso in rete. Ma in mezzo alle battute non manca invece un dettaglio concreto, con Activision che rimanda alla prossima settimana per quello che potrebbe essere il vero e proprio reveal di Call of Duty Modern Warfare III.

"Condivideremo le nostre abilità artistiche e pure di più tra una settimana", dichiara Activision. Il reveal di COD Modern Warfare 3 dovrebbe avvenire all'interno di COD Warzone 2, attraverso un evento speciale volto a svelare il futuro del franchise con il nuovo episodio atteso per gli ultimi mesi del 2023. A questo punto si tratta davvero di aspettare ancora pochi giorni prima di scoprire cosa ha in serbo Activision per tutti gli appassionati di Call of Duty.