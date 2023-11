COD Modern Warfare 3 e Warzone: annunciata la regale skin di Burger King

Activision e Burger King hanno deciso di stringere un nuovo accordo che permetterà ai clienti della nota catena di fast food di sbloccare un bel po' di elementi estetici in Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone.

Per aderire all'offerta, i giocatori dovranno effettuare due diversi ordini presso i negozi appartenenti alla catena Burger King. Col primo acquisto si potrà ricevere un pacchetto contenente un biglietto da visita, un emblema e un Gettone PE Doppi della durata di 60 minuti. Al secondo ordine, invece, si ottiene un secondo Gettone PE Doppi di un'ora e la Burger King Skin, uno speciale operatore barbuto con gli occhiali da sole, la celebre corona e un'enorme collana d'oro con il ciondolo che richiama il logo della catena.

Prima che corriate ad ordinare panini e patatine fritte, sappiate che la promozione potrebbe non arrivare in Italia. Almeno per il momento, infatti, questi contenuti dovrebbero essere distribuiti esclusivamente nei negozi situati in Olanda, Australia, Austria, Colombia, Costa Rica ed Ecuador. Probabilmente nei prossimi giorni verrà svelato se anche i giocatori del nostro paese potranno usufruire dell'offerta.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la nostra opinione sulla campagna di Call of Duty Modern Warfare 3, in attesa della recensione con voto.