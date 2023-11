COD Modern Warfare 3 e Warzone: armi e Gettoni XP gratis con il nuovo codice

Avete bisogno di qualche Gettone PE Doppi per scalare i livelli di Call of Duty Modern Warfare 3 o per potenziare le nuove bocche da fuoco? Sappiate allora che è arrivato un ricco codice promozionale che permette di ottenere un bel po' di ricompense gratis negli ultimi episodi della serie Activision.

Nel corso delle ultime ore, sui social è stato condiviso un nuovo codice promozionale che vale per tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 e Warzone. Il codice è 559Q-RXGN4-JZPP e va utilizzato sul sito ufficiale della serie Activision, dopo aver effettuato il login con l'account al quale sono associate tutte le vostre piattaforme.

Ecco di seguito l'elenco delle ricompense che si possono ricevere con l'utilizzo del codice:

4 Gettoni Punti Esperienza Doppi della durata di un'ora

4 Gettoni Punti Esperienza Arma Doppi della durata di un'ora

Progetto per l'arma Lightning Rod

Biglietto da visita 'Grab the popcorn'

Brano musicale per la lobby WSOW

Emblema 'Double digits'

Mimetica 'You dropped this'

Stando a quanto riportato da alcuni utenti sui social, è possibile utilizzare il codice per ben due volte sullo stesso account, aspettando circa un minuto tra il primo ed il secondo utilizzo. In questo modo, i gettoni per l'esperienza doppia saranno otto per ogni tipo. Nel caso in cui il primo tentativo non dovesse andare a buon fine, vi invitiamo ad insistere: pare infatti che vi siano alcuni problemi ed è quindi necessario provare più volte ad inserire il codice affinché venga rilevato correttamente.

Una volta completato il processo, vi ritroverete tutti i contenuti riscattati nell'inventario dello sparatutto.

