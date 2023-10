COD Modern Warfare 3 e Warzone: come sbloccare la skin gratis di Price vecchia scuola

Activision ha deciso di celebrare il ventesimo anniversario di Call of Duty con una serie di ricompense gratis che i giocatori potranno riscattare per un periodo di tempo limitato negli ultimi capitoli dello sparatutto.

L'iniziativa in questione, annunciata nel corso dell'evento Call of Duty Next lo scorso giovedì 5 ottobre 2023, consiste nell'ormai tradizionale percorso di ricompense che si possono riscattare con l'accesso giornaliero che abbiamo visto in moltissimi altri prodotti. In sostanza, dovrete semplicemente avviare il gioco una volta al giorno durante l'evento a tempo limitato per un totale di sette giorni. Al settimo accesso, potrete riscattare una skin esclusiva per il Capitano Price ispirata ai primi capitoli della serie di sparatutto in prima persona.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense per il 20° Anniversario di Call of Duty:

Progetto per il fucile a canna liscia Expedite 12 'Villains' - Ricompensa del Giorno 1

Emblema animato 'Black Ops' - Ricompensa del Giorno 2

Decalcomania per personalizzare le armi 'Sentinel Task Force' - Ricompensa del Giorno 3

Schermata di caricamento '2009 Feels' - Ricompensa del Giorno 4

Progetto per il fucile da battaglia FTAC Recon 'Eroi' - Ricompensa del Giorno 5

Un gettone per saltare i livelli del Battle Pass - Ricompensa del Giorno 6

Skin per il Capitano Price chiamata 'Price Vecchia Scuola' - Ricompensa del Giorno 7

Per verificare quante ricompense avete riscattato, vi basterà premere il tasto Options/Start nel menu principale e selezionare il riquadro dedicato all'accesso giornaliero, così da visitare nuovamente la stessa schermata che vi si aprirà all'avvio dello sparatutto ogni giorno. Sappiate inoltre che tutte le ricompense si potranno utilizzare in Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone.

Occorre specificare che la promozione resterà valida solo ed esclusivamente fino al prossimo 16 ottobre 2023. Questo significa che avrete più di una settimana per riscattare le ricompense gratuite eseguendo l'accesso ai server una volta al giorno. Nel caso in cui doveste saltare più di qualche login, otterrete solo una parte dei premi messi in palio.

