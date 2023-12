COD Modern Warfare 3 e Warzone: l'evento Santa's Slayground si lancia in video

La prova gratis nel weekend di COD Modern Warfare 3 si è appena conclusa, ma per Activision è già tempo di organizzare un nuovo evento con Santa's Slayground, una fase ingame che attraverserà ogni modalità multiplayer di MW3 e Call of Duty Warzone per tutte le festività di fine anno.

Come ogni anno, anche stavolta CODMAS è arrivato ed è pronto a sfidare tutti i giocatori di Call of Duty con tantissime attività a tema natalizio e festivo. Per tutta la durata di Santa's Slayground, gli appassionati di COD potranno acquisire una nuova serie di ricompense cimentandosi nelle speciali attività di gioco accessibili nelle mappe stagionali.

Dalle arene online di COD Modern Warfare 3 alle sfide a tinte horror della modalità Zombies, l'evento di fine anno organizzato da Activision comprende le mappe multiplayer a tema invernale Shipmas e Hangover, le lobby Infectious Holiday e le immancabili sfide Snowfight con le battaglie di palle di neve.

L'evento CODMAS si terrà dalle ore 19:00 italiane del 19 dicembre fino alle ore 17:00 del 3 gennaio 2024 e offre l'accesso a una sfida a tempo limitato, ad attività speciali e a tanti premi da riscattare partecipando alle nuove modalità e alle lobby a tema di Call of Duty Modern Warfare 3, Zombies e COD Warzone. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini che illustrano i contenuti inediti di Santa's Slayground che coinvolgeranno gli Operatori di COD fino all'inizio del nuovo anno su PC, PlayStation e Xbox. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento sul Battle Pass della Stagione 1 Blackcell di COD Modern Warfare 3 e Warzone.