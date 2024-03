COD Modern Warfare 3 e Warzone incontrano Warhammer 40000: il crossover in azione

La Stagione 2 Reloaded di COD Modern Warfare 3 e Warzone, iniziata lo scorso 6 marzo, offre anche una collaborazione con il celebre brand di Warhammer 40.000, ora mostrata maggiormente nel dettaglio attraverso un apposito trailer appena pubblicato da Activision.

Il filmato ci fa vedere più da vicino le skin e le armi ispirato all'universo targato Games Workshop, al centro del bundle Tracer Pack Warhammer 40.000 Space Marines disponibile sullo store di Call of Duty al prezzo di 3000 COD Points. Il pacchetto include un totale di 13 elementi comprese diverse skin per gli operatori, mentre nel corso dei prossimi giorni verranno messi a disposizione ulteriori due bundle, i Tracer Pack Sisters of Battle e Astra Militarium, pronti per l'acquisto in contemporanea al lancio dell'evento Warhammer 40.000 For The Emperor.

L'evento crossover tra Call of Duty e Warhammer 40.000 inizierà il 13 marzo e proseguirà fino al 17 marzo, permettendo ai giocatori di ottenere i vari elementi al centro della collaborazione anche sbloccandoli in-game completando determinate sfide. Si tratta indubbiamente di un crossover con tutte le carte in regola per attirare l'attenzione degli utenti, in attesa delle ulteriori sorprese al centro della Stagione 2 Reloaded.

Nel frattempo si attende di scoprire nel dettaglio il futuro del franchise, con Call of Duty 2024 che dovrebbe essere un nuovo Black Ops seppur ancora non confermato ufficialmente da Activision.