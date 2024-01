COD Modern Warfare 3 e Warzone: un leak anticipa l'evento crossover con Mortal Kombat

Come ormai ben saprete, Call of Duty sta dando il via ad una lunga serie di collaborazioni con personaggi famosi e brand popolari per la creazione di skin e mini-eventi. Dopo il ritorno di The Boys, sembrerebbe che in Modern Warfare 3 e Warzone stiano per arrivare i lottatori di Mortal Kombat.

A darne la conferma è un leak, poiché nel corso delle ultime ore è stato scovato tra i file dell'ultimo aggiornamento dello sparatutto un emblema che mostra Scorpion, probabilmente il personaggio più famoso della serie di picchiaduro Netherrealm Studios. Con tutta probabilità, l'evento cross-over con la serie Warner Bros sarà al centro della Stagione 2, il cui inizio dovrebbe essere previsto per l'inizio del mese di febbraio 2024.

A giudicare dall'emblema, diamo per scontato che sia in arrivo la skin operatore di Scorprion e, con tutta probabilità, anche quella di Sub-Zero. I due personaggi sarebbero perfetti non solo per un set di costumi, ma anche per progetti dedicati alle armi con effetti elementali legati a ghiaccio e fuoco. Sarà interessante scoprire quale versione dei lottatori vedremo, dal momento che dall'emblema non sembrerebbe trattarsi dello Scorpion di Mortal Kombat 1.

In attesa di scoprire se davvero il gioco sta per accogliere contenuti di questo tipo o meno, vi ricordiamo che da pochi giorni è arrivata la Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che ha introdotto nuove mappe, modalità e tanto altro.