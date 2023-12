COD Modern Warfare 3 e Warzone: le novità del Battle Pass della Stagione 1 Blackcell

Premuratasi di lanciare la mappa Urzkistan di Call of Duty Warzone, Activision celebra la partenza della Stagione 1 BlackCell delineando il quadro completo delle novità della fase ingame che coinvolgeranno Call of Duty Modern Warfare 3 e lo stesso COD Warzone.

Il nuovo diario di sviluppo confezionato dalle sussidiarie di Activision parte ovviamente dalla conferma dell'avvenuto rollout, dalle ore 18:00 di oggi mercoledì 6 dicembre, dell'aggiornamento che inaugura la Stagione 1 di COD Modern Warfare 3.

Contestualmente al lancio della Stagione BlackCell troviamo poi l'elenco dei contenuti riscattabili progredendo nelle sfide dell'omonimo Battle Pass, tra cui tre nuove armi funzionali gratuite e una nuova parte aftermarket. Per quanto concerne i contenuti premium del Battle Pass, eccovi l'elenco completo degli oggetti e dei bonus riscattabili spendendo 1.100 COD Points per l'acquisto del Battle Pass della Stagione 1:

Accesso completo al Battle Pass della Stagione 1, oltre a 20 gettoni per il salto di livello (25 su PlayStation). Il Battle Pass completo include fino a 1.400 COD Points e 100 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass.

(25 su PlayStation). Il Battle Pass completo include fino a 1.400 COD Points e 100 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass. Un esclusivo Settore BlackCell all'interno del Battle Pass AO che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD

che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD Il nuovo operatore BlackCell Abolisher , l progetto arma animato "Man O' War" Haymaker Shotgun con traccianti Blood Rose e l'effetto di morte Blood Rose Petal Dismemberment, la skin "War Horse" per il nuovo Coyote e la mossa finale "Flexed Upon".

, l progetto arma animato "Man O' War" Haymaker Shotgun con traccianti Blood Rose e l'effetto di morte Blood Rose Petal Dismemberment, la skin "War Horse" per il nuovo Coyote e la mossa finale "Flexed Upon". 10 skin animate alternative e 6 progetti arma alternativi con proiettili traccianti.

Chi ha optato per l'acquisto dell'edizione Cassaforte di Call of Duty Modern Warfare 3 può riscattare il Battle Pass BlackCell e oltre 50 Tier Skip. Se volete saperne di più sulle sorprese in arrivo nell'universo sparatutto di Activision, qui trovate un ulteriore approfondimento sulle ricche novità della Stagione 1 di COD Modern Warfare 3 e Warzone.