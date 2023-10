COD Modern Warfare 3 e Warzone: skin e armi gratis con il nuovo bundle Prime Gaming

Si è rinnovata la promozione di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone legata ad Amazon Prime Gaming, grazie alla quale gli abbonati al servizio possono riscattare un nuovo bundle ricco di contenuti.

IL DLC gratuito in questione prende il nome di Pacchetto Grimm: Cremisi e può essere riscattato dalla pagina ufficiale della promozione. Per chi ha riscattato altri bundle come questo, il processo sarà immediato. Tutti gli altri, invece, verranno ricondotti alla pagina per eseguire l'accesso all'account Activision per completare il collegamento.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense incluse nel pacchetto per gli abbonati al servizio:

Cerise - Skin Operatore per Calisto

Ritornello Ululante - Progetti arma Lachmann-762

Antilupo - Progetto arma Lockwood MK2

La Frusta del Lupo- Skin veicoli UTV

Fanciulla Rossa - Ciondolo

Nonna - Adesivo

Con Cappuccio- Emblema

Gettone PE doppi

Gettone PE arma doppi

Ovviamente tutti questi contenuti sono utilizzabili da subito in Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2, ma grazie al Carry Forward saranno disponibili anche in Modern Warfare 3.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi pacchetti gratis, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare le skin gratis di Halloween in COD Warzone e Modern Warfare 2.