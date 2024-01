COD Modern Warfare 3 e Warzone: Stagione 1 Reloaded svelata, tutte le novità

Activision e tutti i team al lavoro sulla saga di Call of Duty hanno tolto i veli alla Stagione 2 Reloaded, destinata a portare a una ventata d'aria fresca tanto in Modern Warfare 3 quanto in Warzone.

La Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone prenderà il via alle ore 18:00 di mercoledì 17 gennaio portando con sé un bel po' di nuovi contenuti per il Multiplayer, la modalità Zombies e la dimensione free-to-polay di Warzone.

Gli appassionati del Multigiocatore possono anzitutto aspettarsi una nuova mappa 6v6 chiamata Rio, un campo di battaglia di medie dimensioni composto da un centro commerciale da una strada principale, una stazione dei tram, un mercato, una piazza, un bar e diversi spazi residenziali. Le nuove modalità previste sono Team Gunfight, Infected e Headquarters, mentre la serie televisiva di Amazon The Boys sarà al centro di un nuovo evento crossover che includerà una variante di Kill Confirmed con dei potenziamenti e una skin ispirata ad A-Train.

In Zombies la nuova Signora della guerra coreana Dokkaebi metterà in palio del loot di alto livello schierando torrette e droni in cima ad un grattacielo di Zaravan City. I giocatori di Warzone potranno cimentarsi nel nuovo evento pubblico in notturna Gulag Night Vision, che prevede l'utilizzo di visori per barcamenarsi nell'oscurità, e concorrere per un nuovo obiettivo sulla mappa Battle Royale, la Valigetta delle Armi. "Una singola Valigetta delle Armi appare in una piccola area all'inizio di ogni partita. Una volta trovata, il giocatore che la trasporta viene marcato per tutti gli altri giocatori in partita. Se riesce a rimanere in vita fino alla fine del match oppure il suo team esce dal match con un elicottero comprando un Covert Exfil, lui e i suoi compagni di squadra riceveranno delle ricompense esclusive", ha spiegato Activision. Il Covert Exfil è una nuova condizione di vittoria che permetterà ai giocatori di uscire da una partita pagando un prezzo molto alto.

Per ulteriori dettagli sulle novità della Stagione 1 Reloaded di COD Modern Warfare 3 e Warzone vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Call of Duty. L'appuntamento, ribadiamo, è fissato per le 18:00 di mercoledì 17 gennaio.