COD Modern Warfare 3 e Warzone: con la Stagione 2 arrivano Rick e Michonne

Activision ha da poco svelato con un trailer alcuni dei contenuti in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone, che ospiterà un'altra collaborazione con una serie TV.

Dopo The Boys, infatti, è giunto il momento di The Walking Dead: The Ones Who Live, la nuova serie spin-off incentrata su Rick Grimes e Michonne. E saranno proprio i due protagonisti dell'attesa serie a trasformarsi in operatori nel corso del prossimo aggiornamento. A svelare alcuni dei contenuti della Stagione 2 è stato un trailer che strizza l'occhio alla sigla della storica serie AMC basata sui fumetti di Robert Kirkman.

Stando alle immagini mostrate nel filmato, sembrerebbe che Fortune's Keep stia per tornare in gran forma nel gioco. Questo significa che la mappa dedicata alla modalità Ritorno sarà nuovamente disponibile, ovviamente con una veste grafica rinnovata e probabilmente anche qualche modifica dal punto di vista strutturale.

In attesa di conoscere la roadmap con tutti i dettagli sull'aggiornamento in uscita tra qualche settimana, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un approfondimento sul matchmaking di Call of Duty Modern Warfare 3 e sullo Skill Based Matchmaking, che grazie ad un recente post sul sito ufficiale del gioco non ha più segreti.