COD Modern Warfare 3, Zombie confermati! Anticheat e supporto post lancio per il nuovo COD

In seguito ai recenti avvistamenti legati alla possibile presenza di una modalità Zombie in Call of Duty: Modern Warfare III, arriva la conferma ufficiale direttamente da Activision.

Nel dare appuntamento al pubblico al reveal di COD Modern Warfare III in COD Warzone 2.0 in programma per la giornata di giovedì 17 agosto 2023, il publisher offre alcuni aggiornamenti su quelli che saranno i contenuti dello shooter. Sviluppato da Sledgehammer Games a stretto contatto con Infinity Ward, lo sparatutto proporrà per la prima volta un sequel diretto all'interno della serie riporterà sulle scene il personaggio di Makarov.

Per l'occasione, non mancheranno all'appello nemmeno gli Zombie, con quella che è stata descritta come la modalità Zombie di COD più ambiziosa mai vista nella serie. Il lancio di COD: Modern Warfare III sarà peraltro solo l'inizio dell'esperienza, con gli autori che hanno già piani per il supporto post lancio e il susseguirsi di diverse Stagioni. Importanti aggiornamenti coinvolgeranno anche il sistema Anti-Cheat Ricochet, con nuovi piani pe contrastare atteggiamenti tossici nella community.



All'interno della Campagna di COD: Modern Warfare III - inoltre - troveranno spazio nuove missioni Open Combat, mentre il comparto multiplayer consentirà di personalizzare equipaggiamento e abilità degli Operatori. Anche le armi avranno un sistema di personalizzazione molto ricco, senza contare il già annunciato programma Carry Forward, che consentirà di importare nel titolo anche i contenuti già sbloccati in COD: Warzone e COD: Modern Warfare II.