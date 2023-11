COD Modern Warfare 3 tra Zombies, Carriera e Sfide giornaliere: tutti i dettagli

Ai nuovi dettagli sul gameplay di COD Modern Warfare 3 Zombies, Activision accompagna una scheda che descrive con dovizia di particolari le sfide giornaliere della Carriera e le attività da svolgere nella modalità Zombies del kolossal sparatutto in uscita su PC, PlayStation e Xbox.

L'approfondimento curato dalle sussidiarie che hanno contribuito a dare forma all'esperienza ludica e contenutistica di Call of Duty Modern Warfare 2 entra nel merito delle sfide proposte da Deadbolt, l'Operazione di Modern Warfare Zombies.

In questa particolare tipologia di attività, i giocatori dovranno sopravvivere alle orde di non-morti e alle macchinazioni del gruppo PMC Terminus Outcomes partecipando a tre diverse missioni:

Operazione Deadbolt : esplorare un mondo aperto e cercare preziose acquisizioni e schemi.

: esplorare un mondo aperto e cercare preziose acquisizioni e schemi. Un mondo di opportunità : completare i Contratti per guadagnare Essenza, raccogliere le Acquisizioni e completare le Missioni per scoprire cosa sta realmente accadendo nella Zona di Esclusione.

: completare i Contratti per guadagnare Essenza, raccogliere le Acquisizioni e completare le Missioni per scoprire cosa sta realmente accadendo nella Zona di Esclusione. Sicurezza ed estrazione: è necessario imparare quando la situazione sul campo diventa vantaggiosa oppure, al contrario, insostenibile. I giocatori potranno immergersi e collaborare con altri player per completare gli obiettivi delle missioni più difficili e riuscire a unirsi all’estrazione prima di essere sopraffatti.

Non meno interessante è poi il chiarimento di Activision sulle attività da completare per salire di livelli nei ranghi militari (e oltre, considerando l'arrivo delle prossime Stagioni). In Modern Warfare 2, per questo, ci saranno due sistemi di Sfide: il primo terrà traccia degli obiettivi giornalieri, il secondo si premurerà di gestire le attività della Carriera.

Entrambi i sistemi descritti da Activision forniscono Punti Esperienza (XP): le Sfide Giornaliere daranno accesso a migliaia di Punti XP ogni 24 ore, mentre le Sfide della Carriera stabiliranno le tappe fondamentali da raggiungere cimentandosi, appunto, nelle battaglie della Carriera, della modalità Zombies e della Stagione 1 di Call of Duty Warzone, anche qui con tantissimi Punti XP e bonus da acquisire al completamento di ciascun obiettivo. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.