COD Modern Warfare 3: Zombies sarà proprio come DMZ, nuovi dettagli sul gameplay

Con l'uscita di Call of Duty Modern Warfare 3 ormai alle porte, Activision sta lentamente svelando maggiori informazioni sulle componenti multiplayer del gioco. L'ultimo post del sito ufficiale è infatti incentrato sulla modalità Zombies, particolarmente attesa dai fan dello sparatutto.

Sin dalla prima presentazione del gioco, in fase di anteprima, vi abbiamo parlato delle possibilità che il nuovo Zombies open world potesse avere più punti di contatto con la modalità DMZ di Call of Duty Warzone e questa sera ne abbiamo avuto la conferma ufficiale. Nel post che si può leggere sulle pagine del blog di Activision possiamo infatti notare che la struttura del gioco e la stessa interfaccia della lobby riprende buona parte delle meccaniche viste nella modalità in stile extraction shooter di Warzone 2.0.

I giocatori potranno scegliere se scendere in pista con un'arma di contrabbando, che verrà persa definitivamente in caso di sconfitta, oppure se utilizzare un'arma della propria collezione, che potrà essere riutilizzata a cadenza di tempo regolare (ci sarà il classico timer). Lo stesso inventario sarà identico a quello di DMZ, con lo zaino che potrà contenere un numero di oggetti in base alle sue dimensioni e permetterà ad esempio di estrarre le bevande energetiche per ottenere i perk e poi utilizzarle nelle successive partite.

Pare inoltre che il sistema di crafting sarà disponibile anche nella lobby, così da consentire ai giocatori che hanno completato con un'estrazione più match di costruire armi e strumenti più efficaci, fondamentali per addentrarsi nei territori più pericolosi dell'Urzikstan. A tal proposito, per potenziare le bocche da fuoco presso i Pack-A-Punch servirà sia l'Aetherium che gli attrezzi.

In attesa di potervi parlare di questa componente del gioco in maniera approfondita, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate già la recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.