COD Modern Warfare 3 Zombies: scoperto un modo per giocare in terza persona

Nel corso delle ultime ore, proprio a ridosso dell'apertura dei server di Call of Duty Modern Warfare 3, i giocatori hanno scoperto un metodo utile per abilitare la telecamera alle spalle dell'operatore all'interno della modalità Zombies.

Sebbene il nuovo capitolo non supporti ufficialmente la telecamera in terza persona, sembrerebbe che sia comunque possibile giocare in questo modo grazie alla semplice pressione di un tasto. Come testimoniano alcuni utenti sui social network, pare che la freccia giù della croce direzionale permetta di alternare fra la visuale in soggettiva e quella alle spalle del personaggio mentre si sta esplorando l'Urzikstan nella sola modalità Zombies.

Occorre specificare che, almeno per il momento, non è chiaro se si tratti di un bug o se sia una funzionalità voluta dagli sviluppatori. In ogni caso è probabile che lo scopriremo molto presto, poiché nel caso in cui non dovesse essere una feature intenzionale verrà quasi sicuramente rimossa tramite patch.

In attesa di saperne di più su questa inaspettata opzione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle indiscrezioni riguardanti il travagliato sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 3. Secondo il report di Bloomberg, il gioco sarebbe stato realizzato in meno di un anno e mezzo.