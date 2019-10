CoD Modern Warfare: Activision e Adidas uniscono le forze per un contest esclusivo

Activision, a pochi giorni dall'uscita della nuova iterazione della serie Call of Duty, ha annunciato oggi che collaborerà con Adidas per offrire ai giocatori che acquisteranno Call of Duty Modern Warfare la possibilità di partecipare a un contest esclusivo.

Il rapper Pusha-T, già sponsorizzato da Adidas, sarà per così dire il padrino del contest e firmerà la linea esclusiva dei premi messi a disposizione dei giocatori di tutto il mondo.

I dettagli di questa collaborazione sono semplici anche se di difficile attuazione per chi ha poco tempo a disposizione: basterà registrare il proprio account e tagliare il traguardo del livello 56 e sarete in lizza per per vincere un paio di esclusive scarpe Adidas Pusha-T Kingslayer Ozweego limited edition. In game, invece, si sbloccherà un'esclusiva card per personalizzare l'account.

Adidas, quindi, metterà in palio 300 paia di Pusha-T in tutto. Tuttavia, è necessario farlo entro il primo novembre, ovvero una settimana esatta dopo l'uscita del gioco. Raggiungere il livello 56 in una settimana in Modern Warfare non è un'impresa facile. Ciò richiederà davvero di impegnarsi in ore e ore di gioco, anche avvalendosi di eventuali 2XP.

Una volta raggiunto il livello 56, comunque, i giocatori vengono automaticamente inseriti nella lista dei vincitori del contest. Ovviamente a patto di rientrare nei 300 fortunelli.