COD Modern Warfare: Activision sta risolvendo il problema della patch cancella-progressi

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell'errore in cui sono incappati diversi utenti dopo la nuova patch di Call of Duty Modern Warfare. In pratica, dopo l'aggiornamento, ai giocatori appariva un messaggio in cui veniva chiesto di resettare il profilo e rimuovere tutti i progressi per continuare".

Naturalmente in molti si sono preoccupati, e non sapevano bene cosa rispondere al presentarsi della schermata. Activision, interpellata, aveva suggerito agli utenti di chiudere il gioco ed attendere una risoluzione del problema.

Soluzione che pare sia arrivata, perlomeno in parte: gli sviluppatori hanno infatti rassicurato i giocatori di Call of Duty Modern Warfare, e in questo momento chi aveva semplicemente chiuso il gioco senza rispondere al messaggio di errore, può tranquillamente continuare da dove aveva sospeso.

I giocatori che invece avevano acconsentito al reset, naturalmente non hanno perso i loro dati, che saranno ripristinati non appena verrà diffusa una nuova patch, e possono dunque ugualmente riprendere a giocare, ma con un'incognita: dovendo gli sviluppatori ripristinare la loro situazione con la nuova patch, è possibile che i loro progressi in questo lasso di tempo, saranno poi cancellati una volta arrivato l'aggiornamento in questione.

Insomma, la situazione per il momento è ancora in divenire: quello che è certo è che bisogna attendere la nuova patch di Call of Duty Modern Warfare che risolva, si spera definitivamente, il problema.

Nel frattempo, sapevate che la Stagione 1 di COD Modern Warfare è stata prolungata?