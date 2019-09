COD Modern Warfare, alcune mappe storiche dei primi capitoli potrebbero ritornare

Dopo il lancio dell'Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare, i data miner hanno subito cominciato a curiosare all'interno dei file della versione PC, scovando alcuni interessanti riferimenti ad una modalità Battle Royale. Le scoperte, in ogni caso, non si esauriscono qui!

VG Sources ha infatti trovato dei chiari riferimenti ad alcune mappe storiche dei primi capitoli della serie, che ancora oggi risultano essere tra le preferite dell'intera community di gioco. Stiamo parlando, nello specifico, di Shipment da Call of Duty 4: Modern Warfare e Rust, Sub Base e Terminal da Call of Duty: Modern Warfare 2. Il fatto che siano menzionate nel codice non rappresenta una prova inconfutabile della loro presenza del gioco, ma l'eventualità non ci appare poi così remota. È probabile che Infinity Ward stia pensando di riportarle a nuova vita, dando loro una svecchiata e aggiornandole agli standard grafici odierni. Dopotutto, operazioni del genere non sono affatto inedite per il franchise di Activision.

Per la certezza assoluta dobbiamo necessariamente attendere una comunicazione ufficiale. Vi ricordiamo che l'Open Beta, volta al testing delle funzioni cross-play di COD: Modern Warfare, rimarrà attiva fino alla giornata di domani 23 settembre. Il lancio del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC è invece previsto per il 25 ottobre.