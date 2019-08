COD Modern Warfare: Alpha Test 2v2 su PlayStation 4 in arrivo il 23 agosto

Nel corso dell'Opening Night Live che sta anticipando l'apertura ufficiale della Gamescom 2019, Infinity Ward è tornata a presentare il suo promettente Call of Duty Modern Warfare.

Come testimoniato dal nuovo trailer che potete visionare in cima alla notizia, il nuovo sparatutto di Activision entrerà in fase Alpha tra pochissimi giorni: giovedì 23 agosto partirà questa versione di prova che i possessori di PlayStation 4 potranno provare in esclusiva. Il test prevede una modalità 2v2 con cinque mappe, e durerà soltanto per questo fine settimana.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 ottobre 2019. Prima del lancio ufficiale del gioco si terrà anche una fase Beta, che mano a mano si estenderà su tutte le piattaforme di riferimento. Nell'attesa, potete approfondire lo sparatutto sviluppato da Infinity Ward dando una lettura alla nostra Anteprima di COD Modern Warfare.